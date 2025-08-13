ＬＩＦＵＬＬは１３日の取引終了後、２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の連結決算を発表した。売上高は２１０億５９００万円（前年同期比７．１％増）、営業利益が３０億１００万円（同２３．３％増）、最終損益は４４億８００万円の黒字（前年同期は５６００万円の赤字）になった。主力のＨＯＭＥ’Ｓ関連事業は「中古住宅売買や売却査定が２ケタの増収」（ＩＲグループ）となり、事業全体も