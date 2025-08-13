【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ドラマ『君がトクベツ』主題歌はLiKE LEGEND「YOU ARE SPECiAL」 畑芽育と大橋和也（なにわ男子）がW主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『君がトクベツ』（9月16日スタート）の主題歌が、同作品に登場するアイドルグループ・LiKE LEGENDの「YOU ARE SPECiAL」に決定。 併せて、同曲を使用した予告映像と先行場面写真も解禁となった。 原作は『ヒロイン失格』『センセイ