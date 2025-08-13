日銀が１３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円５２～５４銭と前営業日に比べ７４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円７１～７５銭と同４３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７０７～０８ドルと同０．００８７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS