西日本や東日本は広い範囲で晴れて、猛暑日になる所が多くなりそうです。来週にかけても全国に残暑が厳しく、関東から西の地域は猛暑日が続く所がある見込みです。木曜日は高気圧に覆われて、西日本や東日本は広い範囲で晴れそうです。東海から九州では最高気温が35℃以上の猛暑日になる所が多く、厳しい暑さとなる見込みです。暑さ対策を万全にしてお過ごしください。関東も日差しがありますが、関東から北の地域は湿った空気や気