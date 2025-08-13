沖縄県を代表するビールメーカーのオリオンビール（同県豊見城市）が、東京証券取引所に上場する見通しであることが13日分かった。上場時期は早ければ9月になるとみられる。上場を通じて資本力などを増強し、成長が期待される観光事業のほか、県外や海外でビール事業を強化する。オリオンビールは1957年に設立。2019年に野村ホールディングス（HD）と米投資ファンドのカーライル・グループの傘下に入り、上場を目指していた。