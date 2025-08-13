気象台は、午後6時4分に、大雨警報（土砂災害）を新見市、吉備中央町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岡山県・新見市、吉備中央町に発表 13日18:04時点岡山県では、13日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北部では、13日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■津山市□大雨警報・土砂災害・浸水13日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量30mm■新見市□大雨警