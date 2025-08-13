埼玉県の商業施設の店舗で女性のスカートの中を盗撮したとして、派遣社員の42歳の男が再逮捕されました。撮影処罰法違反の疑いで再逮捕されたのは、埼玉県羽生市の派遣社員・前島京介容疑者（42）です。前島容疑者は今年5月、上尾市内の商業施設の店舗内で女性に後ろから近づき、自分のスマートフォンで自撮り棒を使うなどして2回にわたりスカート内を盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと、防犯カメラには前島容疑者が