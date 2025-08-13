桃太郎とMC三浦大知 ゲーム愛溢れる出演者たちが語り尽すゲーム教養番組『ゲームゲノム』が、新作となる「モンスターハンター」、「桃太郎電鉄」、「ゲーム音楽SP」を、８月20日（NHK総合夜11時00分〜）から三夜連続で放送する。【写真】三浦大知がMCを務める『ゲームゲノム』収録の模様ゲームの誕生からおよそ半世紀…今やひとつの“文化”となったゲーム。プレイ体験を通して受け取ってきた大切な感情や価値観、