日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の28万3384枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 283384(283320) ソシエテジェネラル証券150430(150430) SBI証券 94462( 36904)