【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■プライベートでも交流の深い崎山とMegaで制作をはじめ、そこに紫 今を迎え楽曲「人生ゲーム」が完成！ 崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボする楽曲「人生ゲーム」の配信リリースが8月20日に決定した。 2023年にリリースした「燈」がストリーミング1億回再生突破した、独自の言葉と世界観で魅了するシンガー・ソングライター