13日午前、広島県のJR呉線の踏切内で高齢とみられる男性が列車にはねられ死亡しました。事故があったのは、JR呉線の「堺川踏切」です。警察などによると、午前11時40分すぎ、下り快速列車が踏切内で人と接触しました。はねられたのは高齢とみられる男性で、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。付近の防犯カメラには、列車が通る直前に男性が遮断機をくぐり、踏切に入る様子が映っていたと