毎年8月12日になると、日航ジャンボ機が墜落した山に遺族や報道関係者が集う。大切な親友を失いながらも、2年前までこの日を避けてきた女性がいる。メディアスクラムを目の当たりにした当時から40年が経ち、風化を防ぐ必要性を感じ始めた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「またゆっくり会おうね」その6日後に起きた悲劇「まりちゃん、きたよ」山梨県甲府市の若月明子さん（61）は、目の前にある石の墓標をなでるように