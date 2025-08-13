旧盆を迎えた13日、石川県内の墓地には花や線香を手に多くの家族連れが訪れていました。金沢市内では、先週の線状降水帯による大雨の爪痕が色濃く残っていて、建物が崩れ落ちる被害も出ています。旧盆を迎えた金沢市の野田山墓地には午前中から家族連れらが墓参りに訪れ、静かに手を合わせる姿が見られました。墓参りに訪れた人「草むしりとかもしているが、結構ドロドロで、雨の被害はあるなと思う」「元気に過ごしてますよって言