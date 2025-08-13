インターネット上の犯罪を取り締まる「サイバー捜査」を、大学生が挑戦しました。パソコンやスマートフォンの画面を見つめるのは、ふだん情報技術などを学ぶ大学生たちです。SNSに投稿された画像から、詳しい撮影場所を特定するなどの課題に黙々と取り組み、特殊詐欺の「出し子」役の供述内容と照らし合わせて、現金を引き出したATМの場所を特定しました。参加した大学生：「エンジニア的なことばかりや