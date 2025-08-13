石川県七尾市と穴水町を結ぶ第3セクター・のと鉄道は、大雨の影響で線路沿いの斜面が一部崩れたため、13日から当面の間、一部区間で列車の運転を取りやめています。のと鉄道によりますと、12日午後3時ごろ、巡回中の社員が能登鹿島駅と穴水駅の間で縦横およそ8メートルにわたって線路沿いの斜面が崩れているのを見つけました。現場は能登鹿島駅から穴水駅方向におよそ1キロの地点で、13日午前、作業員が現地を確認しました。当面の