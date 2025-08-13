米NVIDIAは8月12日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 580.97」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 580.97」公開。新作でDLSS 4に対応『Senua's Saga: Hellblade I』『Grand Theft Auto V Enhanced』でNVIDIA DLSS 4に対応する最新ドライバ。モニター「Odyssey Neo G9」接続時にちらつく症状を解消した