総務省消防庁は13日、熱中症により4〜10日の1週間に全国で7578人が救急搬送されたとの速報値を公表した。秋田や神奈川、兵庫など7県で計9人の死亡が確認された。3週間以上の入院が必要な重症は197人、短期の入院が必要な中等症は2690人だった。65歳以上の高齢者が4164人と全体の54.9％を占めた。都道府県別の搬送者数は、東京が1093人で最多。神奈川639人、埼玉581人と続いた。