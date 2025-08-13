IVEが、カムバックを前に新アルバムのコンセプトを示唆した。【写真】IVE、新ALで6人6色のカリスマオーラ所属事務所STARSHIPエンターテインメントは8月13日、IVEの公式SNSを通じて、4thミニアルバム『IVE SECRET』のコンセプトを盛り込んだ「SECRET」ポスターを公開した。公開されたポスターには、伝統的なキューピッドではない“EVIL CUPID”が登場。人と人をつなぐ媒介者ではなく、ただ自分のために矢を放つ姿が描かれており、「