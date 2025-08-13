爆笑問題・太田光が声で出演するフジテレビ番組『ぎりぎりをせめるので続くだけやります法律お笑い』の公式サイトが13日までに更新され、8月18日から放送再開されることが発表された。【写真】太田光の妻・太田光代氏が『ぎり笑』再開を発表同番組は、ことし2月から放送休止となっており、憶測を呼んだが、太田が否定していた。公式サイトでは「放送を待っていてくださった皆様8月18日（月）から放送を再開します。お楽しみ