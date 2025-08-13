ボートレース鳴門のG3オールレディース「第41回渦の女王決定戦競走」が、13日に開幕した。初日は清水沙樹が前半3Rでカド4コースから捲ると、後半12Rのドリーム戦は豊田結の2コース捲りを許さず逃げ切って唯一の連勝発進。また喜多須杏奈が1、2着に安井瑞紀は2、1着。さらに津田裕絵と水口由紀が2着2本の滑り出しとなっている。そして好スタート組に名を連ねているのが地元徳島支部の131期生・井上遥妃（22）だ。前半8Rで先行