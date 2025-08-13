◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦創成館１―０神村学園（１３日・甲子園）“神村の朗希”が１球に泣き、初戦で散った。先発の早瀬朔投手が両軍無得点の７回２死二、三塁、１４５キロの直球が高めにすっぽ抜け、その間に三塁走者が生還する決勝点を献上。７回１０安打１失点で敗れ「この１球で負けてしまったのは心残りではあります」と肩を落とした。進路はプロ志望で、ドジャース・佐々木朗希を思わせ