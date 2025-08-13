犬も日焼けする？知っておきたいリスクと影響 「犬が日焼けするなんて想像もしてなかった」という飼い主さんは多いかもしれません。しかし実際には、犬も人間と同じように紫外線の影響を受け、皮膚が赤くなったりヒリヒリとした痛みを感じることがあります。特に被毛が薄い犬や、白や淡い色の毛を持つ犬、あるいは皮膚の色素が薄い犬種は日焼けしやすい傾向にあります。 日焼けが起きやすい部位は、被毛が薄い鼻の頭、耳の縁、