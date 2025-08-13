ABEMAは13日、WOWOWが運営するスポーツ専門チャンネル「WOWSPO」のコンテンツを楽しめる「ABEMA de WOWSPO」において、学生向けの新たな視聴プラン「ABEMA de WOWSPO 学割プラン」の提供を開始したことを発表した。2024年4月にWOWOWが提供を開始したサービス「WOWSPO」。WOWOWが配信しているスポーツコンテンツをセレクトしてパッケージにしたもので、WOWOWの会員でなくとも利用することができる。今回のプランでは、通常月額1,980