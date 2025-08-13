タレントのはるな愛が「２４時間テレビ」チャリティーマラソンの恩人とのツーショットを公開した。はるなは１３日までに自身のインスタグラムを更新。「＃映画デートのお相手は＃坂本雄次さんです。２０１０年＃２４時間テレビチャリティーマラソンでお世話になって以来お父さんのような存在です。お母さんだった節子ママが亡くなって。。度々ご飯を食べたり遊びにいったり。色々な事を教えてくれます」と記し、チャリテ