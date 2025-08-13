１３日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比７４銭円高・ドル安の１ドル＝１４７円５２〜５４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７２円７１〜７５銭で大方の取引を終えた。