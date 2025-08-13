水素価格支援のイメージ経済産業省は、水素燃料の利用拡大に向けた総額3兆円の支援制度を2026年度から本格的に実施する。供給開始から15年間にわたり補助金を支払う仕組みで、天然ガスなどの既存燃料よりも割高な水素の価格抑制を狙う。要求額を明示しない「事項要求」として関連費用を26年度予算の概算要求に盛り込む。経産省は支援する事業の審査を進めており、今秋ごろから順次認定する。24、25年度予算でも補助の財源とし