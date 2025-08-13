故松田優作さんの長女でタレントの松田ゆう姫（37）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に水曜コメンテーターとして生出演。兄の松田龍平（42）から授かった「恋の言葉」を明かした。今放送のメールテーマは「心に残っている“恋の名言”ありますか？」だった。松田は「ウチの兄、長男の方なんですけど。言われた言葉で。私が前に恋人ができて。兄に『最近ちょっと恋人できたんだ』って。『よかったじゃん。風通し