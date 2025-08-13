物価高や円安の影響で「外国人材の日本離れ」を懸念する声もある中、日本で働く外国人の就労意欲は本当に低下しているのでしょうか。株式会社マイナビグローバルが実施した調査によると、日本に在留する外国人の92.3％が「今後も日本で働きたい」と回答し、依然として高い就労意欲があることが明らかになりました。一方で、「他国の方が稼げるから」という理由で日本での就労を望まない声も増加しています。【写真】日本で働きたい