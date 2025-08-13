フィリピン当局は、中国と領有権を争う南シナ海で、中国軍の戦闘機がフィリピンの航空機に接近し、危険な操縦で妨害したと非難しました。フィリピン沿岸警備隊の発表によりますと、中国と領有権を争う南シナ海のスカボロー礁付近の上空で13日、中国軍の戦闘機が監視飛行中のフィリピン機に接近しました。中国軍機は、フィリピン機から60メートルほどの距離まで近づいて妨害するなど、20分間にわたって危険な操縦を続けたということ