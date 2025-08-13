最大9連休のお盆休みも13日で折り返し。静岡県内の行楽地では、夏らしいイベントに多くの観光客で盛り上がっていました。夏といえば祭り。静岡･焼津市の焼津神社では、毎年恒例の勇壮で豪快な「荒祭」が行われていて、13日は、見どころのひとつ神輿渡御が行われるとあって、開始前から境内には多くの人が集まっていました。（参加者）「なんともいえないアンエットン聞くと血が騒ぐ」2基の神輿が街中を練り歩く様子は焼津の代表的