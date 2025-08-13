お盆休みの行楽シーズンとなっている山形県内は13日、各地で夏らしい青空が広がりました。鶴岡市の通称「海の釣り堀」には朝から多くの人が訪れ、のんびり釣りを楽しんでいました。鶴岡市由良の白山島には海で釣り堀を楽しむことができるユニークな「由良海洋釣り堀」があります。800平方メートルほどの広さの釣り堀には、地元の漁船が定置網漁で捕ったマダイやクロダイ、ヒラメなどが放流されています。行楽シ&