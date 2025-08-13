◆西武―ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）5連勝中のソフトバンクは敵地で西武と対戦する。最速14日にも優勝マジック32が点灯する。6番に牧原大成を起用。周東佑京は3試合続けてスタメンを外れた。【ソフトバンクの西武戦スタメン】1三ダウンズ2遊野村勇3指近藤健介4一山川穂高5左柳町達6二牧原大成7右山本恵大8捕海野隆司9中佐藤直樹 投上沢直之