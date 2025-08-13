◆西武―ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、実戦復帰した今宮健太と栗原陵矢の1軍復帰について説明した。試合前練習で取材に対応。12日のウエスタン・くふうハヤテ戦（みずほペイペイドーム）で実戦復帰した2選手について、小久保監督は「映像は見ました。怖さはなく振っているという感じ。週末までは2軍の試合に出て、そこで一回判断します」と言及した。