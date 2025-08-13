心臓の治療のため先月から新たな薬の服用を始めた上皇さまが、宮内庁病院を訪問されました。上皇さまは13日午前10時半ごろ、報道陣などに会釈しながら、皇居・半蔵門から宮内庁病院に向かわれました。定期的に行っている検診ということです。「右心不全」や「無症候性心筋虚血」と診断されていた上皇さまは先月、心臓の負荷を和らげる新たな内服薬を投与するため、4日間東大病院に入院されました。側近によりますと、新たな薬によ