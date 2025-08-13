◆西武―ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）ソフトバンクの周東佑京が打撃練習を再開した。コンディション不調のため10、11日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）を欠場。この日の試合前練習も別メニュー調整を行ったが、最後にはフリー打撃に参加した。小久保裕紀監督は「スタメンは今日、明日はないです。良ければ週末から。来週頭ぐらいですかね」と焦らせない考えだ。