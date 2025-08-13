メイプル超合金の安藤なつ（44）13日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に生出演。相方のカズレーザー（41）と女優二階堂ふみ（30）の結婚に言及した。安藤は「LINEが来たんですよ、ロケの直前に。『今日、夜空いてますか?』って来て『どうしたの?』って聞いたら『入籍するのでごあいさついいですか』」と振り返り「もう、震えて『最高』って入れちゃって。本当にうれしくて」と結婚を喜んだことを話