夏には、アジアンな気分になりませんか？そう、スパイスの風味や酸っぱ辛い味を欲するあの感覚です。今回は、ミャンマーの味を都内で楽しめる店を調査。『リトルヤンゴン』こと高田馬場…この街に集うミャンマー料理のその広大なる世界をご紹介！多様な味が並び立つミャンマー料理の妙みなさん、ミャンマー料理がどんな料理かイメージできますか？20年ほど前、ミャンマー帰りの知人に聞くと、「大雑把にいえば、インド風、タイ風、