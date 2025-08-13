西武の高卒4年目左腕の羽田慎之介投手が13日、出場選出登録を抹消された。再登録は23日以降。球団によると、左肘の痛みのためといい、変わって13日のソフトバンク戦で今季初先発する松本航投手が登録された。今季羽田はここまで中継ぎで24試合に登板して1勝1敗、防御率2・95。7月14日の日本ハム戦（東京ドーム）では日本出身左腕で公式戦最速となる160キロをマークしていた。