高松港に、5万トンのクルーズ船、「飛鳥II」が今年初めて寄港しました。 【写真を見る】今年初めて、5万トンのクルーズ船「飛鳥II」が高松港に寄港今年は21回の寄港を予定【香川】 サンポート高松の5万トン級岸壁に入港したクルーズ客船「飛鳥II」です。おととい横浜を出発した「阿波おどり・高松花火クルーズ」約800人の一行です。きょう（13日）、あすと高松港に滞在します。栗林公園やこんぴ