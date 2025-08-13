江戸時代の人気浮世絵師、葛飾北斎（かつしかほくさい）。その葛飾北斎の娘・葛飾応為（かつしかおうい）もまた天才的な画力を持つ浮世絵師でした。そんな北斎の弟子であり娘でもある葛飾応為を描いた時代劇映画『おーい、応為』が、長澤まさみさん（応為役）主演で、2025年10月17日に公開されます。このほど本作の場面写真が公開されました。寝転びどこか一点を見つめる物憂げな雰囲気を放つ応為の姿は、見ているだけで吸い込まれ