巨人は13日、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される16日の阪神戦（東京ドーム）の国歌独唱を歌手で俳優の山崎育三郎（39）が務めると発表した。山崎は「この度、長嶋茂雄さんの追悼試合という特別な日に、国歌独唱という大役を務めさせていただくことを大変光栄に思います。野球少年だった私にとって、長嶋茂雄さんは夢と勇気を与えてくださった偉大な存在でした。その功績に対しての敬意、そして野球を通じて私た