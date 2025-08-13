鳥取県倉吉市で、女性の住宅に侵入したとして30代の消防士の男が現行犯逮捕されました。これを受けて、地元の消防は会見を開き謝罪しました。【映像】会見で謝罪する現地消防消防士の加藤将大容疑者（37）は、13日午前8時すぎ、倉吉市で48歳の女性の住宅に侵入した疑いが持たれています。加藤容疑者の自宅は、女性の住宅から約14km の場所にあり、警察によりますと、2人に面識はなかったということです。逮捕を受けて現地の