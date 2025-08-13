北海道警察は2025年8月19日から28日までの期間「夏の1DAY仕事体験」を開催します。 2026年度以降の受験者を確保することが目的で、生活安全や警備、交通など各部門が1日ずつ体験型のイベントを実施します。 航空隊ヘリ試乗やサイバー捜査などのほか、8月25日に実施される刑事部門の体験会では、北海道警察学校内にある住宅で、薬物事件の捜索差押を体験できるということです。 高校生以上が対象で、参加するには、