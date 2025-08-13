ケイティ・ペリーがニューヨークのＭＳ・Ｇ公演を完売の超満員に終わらせ「満員にするのは無理」と批判を続けてきたアンチ派に「勝利宣言」を放った。米ピープル誌が１３日、報じた。現在「ライフタイム・ツアー」中のケイティは、１１日にＭＳ・Ｇ公演を行い、１万９５００人収容の大会場を超満員にさせ大成功に終わらせた。実は公演決定時からアンチ派から「ケイティがＭＳ・Ｇを満員にするなど無理」との批判が出ていた。