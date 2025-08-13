◇MLB エンゼルス7×-6ドジャース(日本時間13日、エンゼル・スタジアム)シーソーゲームの末、ドジャースが大谷翔平選手の古巣エンゼルスに敗れました。初回、大谷選手に四球、ムーキー・ベッツ選手に死球で得点圏にランナーを置いたドジャースは1アウト1・3塁のチャンスでテオスカー・ヘルナンデス選手がレフトへタイムリーを放ち早速先制点を生み出しました。しかしその裏、1アウト1・2塁から2者連続タイムリーを浴び逆転。さらに