²­Æì½é¡ª ¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¹ñºÝÄÌ¤ê¤Î¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡×¤ÎÎ¢¼ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÃÏÆ¦Æ²¡Ê¤¸¤Þ¤á¤É¤¦¡Ë¡×¡£²­Æì¸©»º¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMiyoshi Sour stand¡Ê¤ß¤è¤·¤µ¤ï¡¼¤¹¤¿¤ó¤É¡Ë¡×¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀçÂæ½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢Î¹¹Ô¤Ç²­Æì¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¿©Æ²¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Éå¤Ë·Ú¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÖÃÏÆ¦Æ²¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«