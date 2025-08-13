¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¼ÃæÆü¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤ÏÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡£ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÆü¤ÏÅÄÃæÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¤ò1ÈÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤²¬ÎÓÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæÅê¼êÁê¼ê¤ËÉüÄ´¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏÌøÍµÌéÅê¼ê¤Ç¤¹¡£µð¿ÍÀï¤À¤±¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢6Ï¢ÇÔÃæ¤È¾¯¤··Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇòÀ±¤¬¤Ä¤±¤Ð2022Ç¯8·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£