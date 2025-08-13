ボートレース尼崎の「オール兵庫王座決定戦」は14日、準優を勝ち上がった6人によって優勝戦が争われる。13日の準優勝戦11Rで、吉田俊彦は2着で優出切符かと思われた。2号艇で1Mを回って2番手。1周2Mも切り抜けた。それが2周1Mフルターンの高野に簡単に抜かれるとは…。「出足がない。足は大したことないし、いい人にはやられますよ」のコメント通りだ。回った直後は並んでいても、そこから一気に離された。これだけ足の差