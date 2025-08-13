やす子の唐突な「キャラ変」に困惑の声も「違和感しか無かった」Smart FLASH

やす子の唐突な「キャラ変」に困惑の声も「違和感しか無かった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • やす子が12日のイベントで「キャラ変」に言及したとFLASHが伝えた
  • 「迷彩も着なくなりがち」などと明かしていた、と芸能ジャーナリスト
  • Xでは「そのままでいい気が」「違和感しか無かった」などの声もあるという
記事を読む

おすすめ記事

  • 伊東市の田久保眞紀市長（伊東市ホームページより）
    「田久保の圧勝だな」伊東市百条委員会“19.2秒”の新情報も、低レベルな議会に市民失望 2025年8月13日 15時0分
  • あのちゃん
    「気持ち悪くなる」あのちゃんのCMに“健康被害”を訴える人が続出、攻めすぎ演出に「止めて」 2025年8月13日 18時35分
  • 農林水産省の公式Instagramが8月5日に公開した、職員の1日のスケジュール動画に批判の声が集まっています。（サムネイル画像出典：農林水産省公式Instagramより）
    「これ公式が載せてるの？」農水省職員の1日の労働時間に批判殺到「悲しい気持ちになりました…」「22時退勤か」 2025年8月13日 19時25分
  • スポニチ
    若槻千夏　鼻の「整形疑惑」を完全否定　「“いじっていたとしたら、失敗です”って…」 2025年8月13日 22時35分
  • トイレクリーナーは流してはダメ？（写真はイメージ）
    「流せるトイレクリーナー」、実は流したらダメ？　一部関係者がX投稿、メーカーサイトの注釈に要注意 2025年8月13日 18時20分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
    2. 2. あの出演CM「健康被害」訴え続出
    3. 3. 「農水省職員の1日」批判殺到
    4. 4. 若槻千夏 鼻の整形疑惑に言及
    5. 5. 流せるトイレクリーナー 実はNG?
    6. 6. 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明
    7. 7. 「地面師たち」濡れ場の撮影秘話
    8. 8. 桐山照史のアパレルブランド物議
    9. 9. 地域特有の苗字まとめた地図話題
    10. 10. 上村謙信被告に有罪判決
    1. 11. 中居氏トラブルに言及 動画削除
    2. 12. 歌手のNoBさん 腎臓がんで死去
    3. 13. 「南京事件」を否定 批判続出
    4. 14. 日本国籍放棄したタレントが告白
    5. 15. お盆休み「トー横」はカオス状態
    6. 16. 益若つばさ「元の自分に戻した」
    7. 17. 眞子さん 悠仁さまとわだかまり?
    8. 18. 感情大爆発 大谷が勝利の雄叫び
    9. 19. ボンタンアメ 尿意を抑える効果?
    10. 20. 元AKBの動画に苦情も「稼げた」
    1. 1. 「農水省職員の1日」批判殺到
    2. 2. 流せるトイレクリーナー 実はNG?
    3. 3. ボンタンアメ 尿意を抑える効果?
    4. 4. お盆休み「トー横」はカオス状態
    5. 5. すべて長男に 父遺言に長女絶句
    6. 6. 地震速報（04:13）
    7. 7. 教諭を逮捕「盗撮が楽しかった」
    8. 8. 床下から遺体発見 身元が判明
    9. 9. 福井の「かみつきイルカ」死ぬ
    10. 10. 群馬の事件で「司法取引」適用
    1. 11. 住宅に押しかけスマホ壊したか
    2. 12. 【速報】大阪メトロが運転見合わせ　万博会場が大混雑に　信号トラブルの影響で　夢洲駅では入場規制
    3. 13. 2歳が電車と接触 突然踏切内に?
    4. 14. 鎌倉市長 旧統一関連行事に出席
    5. 15. ポカリとアクエリ 飲む場面違う?
    6. 16. 520人死亡 遺体安置所の衝撃光景
    7. 17. 熊本市の川で遺体発見 身元判明
    8. 18. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    9. 19. 再び40℃超の可能性 警鐘鳴らす
    10. 20. 線路に立っていた警官はねられる
    1. 1. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
    2. 2. 眞子さん 悠仁さまとわだかまり?
    3. 3. 田久保市長に「見苦しいの極み」
    4. 4. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
    5. 5. 女性追いかけスプレー噴射 東京
    6. 6. 伊東市長「本当の除籍理由」の謎
    7. 7. 神谷宗幣氏、躍進後の不祥事警戒
    8. 8. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    10. 10. マックが謝罪 ネット非難轟々
    1. 11. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
    2. 12. 伊東市長 卒業証書は19秒見せた
    3. 13. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    4. 14. 北海道で「村八分にされた」理由
    5. 15. ケチな兄嫁は無理 37歳女性語る
    6. 16. 伝説のソープ嬢語る 極意と矜持
    7. 17. 腕立て300回きつくて警察辞めた
    8. 18. マックが謝罪 今後の対応を公表
    9. 19. 山尾氏 議員に嫉妬されていた?
    10. 20. 心霊系イベ団体 代表の重体報告
    1. 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
    2. 2. 26歳女性のタダで行為めぐり反論
    3. 3. 富豪エプスタイン氏巡り衝撃事実
    4. 4. 上村謙信被告にわいせつな罪
    5. 5. 米コダックに事業停止の危機か
    6. 6. 不動産大手 華南城に清算命令
    7. 7. ポメラニアンがクマ撃退 カナダ
    8. 8. 5・16軍事クーデター 評価が賛否
    9. 9. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
    10. 10. チェ・ホンマン 番組で突然涙
    1. 11. 「中国人羨む」韓国紙が報道
    2. 12. ウ侵攻から帰還 殺人魔に急変
    3. 13. アディダス 伝統靴を盗用か
    4. 14. 韓国への教育旅行のモデルツアー
    5. 15. 中国で幼稚園で給食が大量入院
    6. 16. 中国EVバッテリー大手 操業停止
    7. 17. 中国で「野生キノコ狩り」が人気
    8. 18. 注文を捌く「地獄のコーヒー店」
    9. 19. 米宇宙局 月面に原子炉建設要求
    10. 20. 樊振東が「投資家」として参加へ
    1. 1. 定年後の生活「余裕あるはず」
    2. 2. 津波警報もサーフィン「バカか」
    3. 3. 自宅を相続しても...税金払えず
    4. 4. 「Z世代に嫌がられる採用活動」
    5. 5. 子の学力低下 スマホ原因に異議
    6. 6. 家族4人 格安SIMで月1万円以内も
    7. 7. 少しした出費「ラテマネー」とは
    8. 8. ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は２９４ドル高　ナスダックは横ばいでの推移
    9. 9. 脱インテル 株を上げた日本企業
    10. 10. 「定年」迎えた老後 妻の病気
    1. 11. 「お盆玉」無理のない贈り方
    2. 12. セコマ以外 SAやPAのコンビニ数
    3. 13. 夏場は毎日「洗濯機」を回しているのですが、ママ友の家は「2日に1回」だそうです。衛生面が気になるのですが、どれくらい節約になりますか？
    4. 14. 限定 片道だけの中央線夜行特急
    5. 15. ＜帰省シーズンに考える、親の葬儀＞親の想い、知らないままでいいですか？葬儀について親子どちらも約6割が「対話を望む」も62.4%の子世代が「話したことがない」と回答！
    6. 16. NY株、続伸
    7. 17. 年代別&業種別 日本の平均年収
    8. 18. 内閣不信任案を出さない立憲は｢腰抜け｣なのか…政権奪取の｢絶好の好機｣に｢あえてスルー｣を決め込む理由
    9. 19. 超精巧"中国製ラブドール"の意外な使い方
    10. 20. 「新湾岸道路」実現へ国に直訴
    1. 1. Windows10サポート終了へ 米主張
    2. 2. PC不要 ポータブルSSDの魅力
    3. 3. ソニー 今後もXperia作り続ける?
    4. 4. 「Wi-Fi 7」対応 気になる点
    5. 5. 大手ポルノサイト・Pornhubがイギリスで年齢確認の義務化によりトラフィックを47％失う、XVideosやxHamsterでも激減
    6. 6. セク女と交際 一般男性が苦悩
    7. 7. Uber 不審な配達員を徹底監視へ
    8. 8. Xperia 気に入っている点の一つ
    9. 9. レトロゲーム 画面でこそ美しい
    10. 10. Kindleセールで人気作が70%OFFに
    1. 11. 力学の解釈 米大学教授が自虐
    2. 12. LINEでの「NG行動」動画で警鐘
    3. 13. Chromeを5兆円で買収すると提案
    4. 14. サムスンGalaxy 5G使ってみた
    5. 15. ソフトバンクが「コミックマーケット106」で電波対策を強化！5G SA整備やSub6の増強、移動基地局車の配備、StarlinkによるWi-Fi整備など
    6. 16. REDMAGICのゲーミングタブレット
    7. 17. 配線悩みを解決できる！タップホルダー付きケーブルカバーの新色ホワイト
    8. 18. au 5G Fast Lane 試してみた結果
    9. 19. 医療用AIツールの導入が経験豊富な医師のスキルをたった数カ月で低下させてしまう可能性
    10. 20. OpenAI、社員の資産を一気に増やす新たな株式売却を計画中
    1. 1. 田中将大 勝利投手の権利で降板
    2. 2. マー君 味方の失策で199勝ならず
    3. 3. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
    4. 4. 大谷43号 エ軍放送席が18秒沈黙
    5. 5. 新庄監督がSNS更新「号泣」の声
    6. 6. 老舗クラブが消滅 日本との関係
    7. 7. 巨人・杉内コーチが歯がゆい胸中
    8. 8. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
    9. 9. ド軍は5年在籍した ケリーに言及
    10. 10. アーセナル所属のベルギー代表
    1. 11. フンメルスの隣にいた美人モデルは誰だ　ドルトムントでの引退試合に元妻と息子が招待されない中で……
    2. 12. 古橋亨梧 移籍理由にファン驚き
    3. 13. ハーシュハイザー氏 大谷を称賛
    4. 14. 大谷翔平にそっくり 横浜の主将
    5. 15. マー君 1勝する難しさを痛感
    6. 16. 阪神・石井大智がプロ野球記録に並ぶ39試合連続無失点　小園に安打許すも3三振奪う
    7. 17. 大谷訴訟 現地で噂の代理人主張
    8. 18. 「やばっ」51歳モデルがタンク姿
    9. 19. コンゴ民主FW 練習で練習開始か
    10. 20. 平子理沙 大谷翔平を現地観戦
    1. 1. あの出演CM「健康被害」訴え続出
    2. 2. 若槻千夏 鼻の整形疑惑に言及
    3. 3. 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明
    4. 4. 「地面師たち」濡れ場の撮影秘話
    5. 5. 桐山照史のアパレルブランド物議
    6. 6. 中居氏トラブルに言及 動画削除
    7. 7. 上村謙信被告に有罪判決
    8. 8. 歌手のNoBさん 腎臓がんで死去
    9. 9. 「南京事件」を否定 批判続出
    10. 10. 益若つばさ「元の自分に戻した」
    1. 11. 感情大爆発 大谷が勝利の雄叫び
    2. 12. ちはやふる巡り日テレ青ざめたか
    3. 13. ビッグダディ 三男は消息不明
    4. 14. 元AKBの動画に苦情も「稼げた」
    5. 15. マルフォイ役俳優 2年ぶりの来日
    6. 16. カズ&二階堂ふみ 唯一の心配事
    7. 17. 又吉の助言で 大ヒット漫画誕生
    8. 18. やす子の「キャラ変」に困惑の声
    9. 19. アナの広陵問題巡る呼びかけ賛否
    10. 20. 狩野 アレルギーに苦悩の日々
    1. 1. 50代女性の「危険行為」医師警告
    2. 2. 48歳 660円で見つけた正解チーク
    3. 3. 「セフレ的な」彼氏は性行為上手
    4. 4. 即買い必至 セリア110円バッグ
    5. 5. ZARAのビーズバッグがセンス光る
    6. 6. 「有休取りたい若手社員」の苦悩
    7. 7. しまむらの「好印象コーデ」紹介
    8. 8. 【2歳の息子】発語の遅れ、数カ月待ち、療育…シングルマザーが語る、発達障がい児の育児とリアル【作者に聞く】
    9. 9. 夫にイライラ...ポジティブ思考
    10. 10. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
    1. 11. ファミマの新作アイスバーで贅沢
    2. 12. 娘が涙の電話 母の血の気が引く
    3. 13. 40・50代向け GU優秀Tシャツ2種
    4. 14. 英発ブランド 初のTシャツ発売
    5. 15. 女性特有「左胸下が痛い」の病気
    6. 16. 肌寒いときも着られるベロア服
    7. 17. 規格外サイズ Amazonサングラス
    8. 18. “虎柄のミャクミャク”が登場！　阪神タイガースコラボグッズが発売決定
    9. 19. キタキタキターーーッッ！！【コストコ】ティータイムが華やぐ♡「新作スイーツ・お菓子」
    10. 20. 「誰の金で食ってるんだ」夫の暴言が息子の心も壊していく…夫が変わってしまった理由とは？　読者「何様だよ」　
    x