ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > やす子の唐突な「キャラ変」に困惑の声も「違和感しか無かった」 やす子 お笑い芸人 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH やす子の唐突な「キャラ変」に困惑の声も「違和感しか無かった」 2025年8月13日 17時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと やす子が12日のイベントで「キャラ変」に言及したとFLASHが伝えた 「迷彩も着なくなりがち」などと明かしていた、と芸能ジャーナリスト Xでは「そのままでいい気が」「違和感しか無かった」などの声もあるという 記事を読む