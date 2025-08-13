１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３０４円７５銭（０・７７％）高の３万９６７３円９８銭だった。６営業日連続で上昇し、３月の公表開始後の最高値を連日、更新した。３３３銘柄のうち、２１８銘柄（約６５％）が値上がりした。前日の米株式市場で、インフレ（物価上昇）への警戒感が和らぎ、主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場でも買い注文が優